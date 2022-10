Australia: conclusa 22ma settimana lingua italiana nel mondo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Si è conclusa la 22ma edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, tenuta in Australia.

L'iniziativa, promossa dal ministero degli Esteri, si è svolta anche quest'anno sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Lo rende noto in un comunicato l'Ambasciata d'Italia in Australia.

Il tema 'L'italiano e i giovani. Come, scusa? Non ti followo!' ha permesso di esplorare le modalità con cui i vari linguaggi e gli strumenti di comunicazione stanno evolvendo di generazione in generazione e vengono incorporati nella lingua italiana, si legge nella nota.

Nel corso della settimana, prosegue l'Ambasciata, sono stati realizzati, tra le altre iniziative, sette concorsi di lingua italiana; 10 conferenze in ambito linguistico-espressivo (fra cui la Conferenza nazionale dei docenti di italiano in Australia tenutasi il 22 ottobre a Perth); due mostre a tema, due recite in italiano da parte di bambini in fascia d'età asilo-primaria; uno spettacolo operistico dal titolo Masquerade concert e una gara canora.

L'Ambasciatore Paolo Crudele ha sottolineato "l'eccellente collaborazione tra rete diplomatico-consolare ed istituti di cultura con Società Dante Alighieri, Enti Gestori, Com.It.Es. e mondo dell'associazionismo, il cui ruolo è stato decisivo per l'ottima riuscita delle iniziative programmate". (ANSA).