Made in Italy, luci tricolori su Consolato e Istituto Cultura Ny

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Il Consolato Generale e l'Istituto italiano di Cultura di New York si illuminano di bianco, rosso e verde. In occasione della conclusione della campagna 'Italy is simply extraordinary: beIT', da venerdì sera a domenica, tra le 18.30 e le 23.00, le facciate su Park Avenue delle due istituzioni sono illuminate con i loghi della campagna ed i colori della bandiera italiana.

La campagna Be.IT, realizzata dal ministero degli Esteri in collaborazione con l'Agenzia Ice, rappresenta un'operazione straordinaria di promozione del made in Italy a sostegno delle esportazioni italiane e dell'internazionalizzazione del sistema economico con gli obiettivi di raccontare al pubblico internazionale in maniera originale e innovativa l'Italia con le sue competenze e straordinarie potenzialità. Oltre a sostenere l'internazionalizzazione delle filiere del nostro sistema produttivo, ampliando e diversificando i mercati esteri di riferimento per le piccole e medie imprese italiane. (ANSA).