Settimana italiano: 'passeggiata' tra versi d'amore a Madrid

(ANSA) - MADRID, 21 OTT - Dai versi medievali dedicati alla Beatrice di Dante e alla Laura di Petrarca a quelli più moderni di Giacomo Leopardi o Eugenio Montale: è la poesia d'amore di tutte le epoche la protagonista della XXII settimana della lingua italiana nel mondo a Madrid.

In un spettacolo ospitato dall'Istituto Italiano di Cultura della capitale spagnola (Iic), i migliori passaggi di diversi componimenti dedicati all'esperienza amorosa sono stati oggetto di una lettura recitata e commentata dall'attrice Federica Di Martino. Insieme a lei, sul palco è salita la direttrice dell'Iic Marialuisa Pappalardo, che ha accompagnato l'interpretazione al pianoforte.

Così, uno dopo l'altro, sono stati evocati molti versi celebri della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio, Torquato Tasso, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Dino Campana, Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Edoardo Sanguineti, sono stati solo alcuni degli autori citati: una "passeggiata poetica" in cui il pubblico presente è stato trasportato da voce e musica per circa un'ora. In chiusura, spazio anche a due donne: Alda Merini e Patrizia Cavalli.

Oltre ad essere associato alla Settimana della lingua italiana nel mondo, l'evento odierno è stato inserito nel quadro del ciclo di spettacoli In Scena a Palazzo. (ANSA).