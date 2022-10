Settimana italiano, a Madrid l'evoluzione dei versi d'amore

(ANSA) - MADRID, 21 OTT - L'evoluzione linguistica nei versi d'amore dei "più grandi poeti italiani": sarà questo l'argomento di uno spettacolo in programma stasera alle 20 presso l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid, in occasione della XXII Settimana della lingua italiana nel mondo.

Protagonista dell'evento sarà l'attrice Federica Di Martino, che, attraverso la lettura di testi poetici che vanno dal Medioevo di Dante alla contemporaneità di Patrizia Cavalli, condurrà il pubblico in un "percorso emozionante", per far emergere l'evoluzione della lingua italiana grazie alle "più grandi voci letterarie" del Paese, spiega l'Iic madrileno.

L'appuntamento odierno è inserito nel quadro del ciclo di spettacoli In Scena a Palazzo. (ANSA).