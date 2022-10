Musica: attesa a Rio per il concerto di Interpreti Veneziani

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 21 OTT - C'è attesa a Rio de Janeiro per il concerto di Interpreti Veneziani, uno dei più importanti complessi di musica classica del panorama artistico mondiale. Lo spettacolo - con un repertorio composto principalmente da opere di Antonio Vivaldi, che comprende anche brani di Giuseppe Tarantini e Niccolò Paganini - è in programma il prossimo 27 ottobre al Teatro municipale.

Interpreti Veneziani nasce nel 1987, quando una nuova generazione di artisti italiani inizia a lavorare sulla ricerca e l'interpretazione della musica antica.

"Con sede a Venezia, il gruppo è composto dai musicisti Giovanni Agazzi, Giuliano Fontanella, Federico Braqa, Davide De Ascaniis e Francesco Zanchetta (violino), Sonia Amadio (viola), Angelo Liziero (contrabbasso) e Paolo Cognolato (clavicembalo)", sottolinea in una nota l'Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro.

Questa è la 33/ma stagione concertistica degli Interpreti Veneziani, che richiama ogni anno più di 60 mila spettatori nelle principali sale da concerto del mondo.

Il gruppo si esibisce regolarmente anche nei principali festival musicali come quelli di Melbourne, in Australia, Bayreuth, in Germania, e Vaclav Hudecek a Praga, nella Repubblica Ceca. (ANSA).