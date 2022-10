L'Italia ospite d'onore alla Fiera del libro di Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 21 OTT - È stata inaugurata oggi dall'Ambasciatore Giorgio Marrapodi la Fiera del Libro di Ankara, di cui l'Italia è quest'anno ospite d'onore. Oltre 500 scrittori, 1000 eventi e un milione di visitatori previsti per la Fiera libraria più importante della capitale turca, che vede l'ambasciata d'Italia protagonista con uno stand dedicato alla letteratura italiana, da sempre molto amata in Turchia.

La Fiera durerà fino al 30 ottobre e al suo interno saranno organizzate le iniziative previste dall'ambasciata nell'ambito della Settimana della lingua italiana nel mondo, in collaborazione con il Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana dell'Università di Ankara e Casa Italia.

Nell'inaugurare la fiera, l'ambasciatore Marrapodi ha ricordato l'eccellente livello delle relazioni bilaterali tra Italia e Turchia, che trovano nell'ambito culturale un perfetto esempio di proficue collaborazioni e utili sinergie. Nel quadro delle attività organizzate a margine della Fiera, Marrapodi ha poi rivolto un suo indirizzo di saluto al pubblico presente in sala per la presentazione della prima Antologia di letteratura italiana pubblicata da Casa Italia, strumento fondamentale per tanti studenti turchi.

La Settimana della Lingua italiana ad Ankara è stata aperta martedì scorso con l'inaugurazione di una sezione di letteratura e saggistica italiana nella Biblioteca presidenziale, la più grande di Turchia, con oltre 2 milioni di volumi, resa possibile grazie a una generosa donazione dell'Editore Rubbettino e su impulso dell'Ambasciata d'Italia ad Ankara. (ANSA).