Italia-Usa: a San Francisco primo hub per cultura-innovazione

(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Aperto a San Francisco il primo Italian Culture and Innovation Hub - INNOV.IT, che integra in uno spazio unitario l'Istituto Italiano di Cultura, i desk attrazione investimenti esteri e innovazione di Agenzia ICE e il nuovo Centro per l'Innovazione: un'iniziativa promossa dalla nostra Ambasciata a Washington e dal Consolato Generale a San Francisco, sostenuta della Presidenza della Repubblica e realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l'Agenzia ICE.

Obiettivo del progetto è di costruire una interfaccia tra il mondo dell'innovazione italiano e l'ecosistema innovativo della Silicon Valley, della California e con altri tech hubs statunitensi. Il progetto, che risponde a esigenze concrete del nostro sistema economico e tecnologico nazionale, si inserisce nell'ambito delle iniziative per la promozione integrata del Sistema Paese, in un'ottica di business matching e attrazione di investimenti, con l'obiettivo di fare di INNOVIT un catalizzatore per lo sviluppo di realtà nazionali sia pubbliche che private: fondi di investimento, startup e corporate, centri di ricerca e università, enti locali (regioni, città metropolitane, agenzie) , nell'ottica di sostenere l'internazionalizzazione, valorizzare l'eccellenza e competitività della ricerca scientifica italiana e potenziare la nostra capacità di trasferimento tecnologico e innovazione.

INNOV.IT ospita dalla fine del 2021 l'Istituto di Cultura e i due desk ICE, che, insieme al Consolato Generale, hanno realizzato attività ed eventi fin dall'apertura dell'Hub. Dal mese di novembre di quest'anno si completa il progetto nazionale con l'inizio della fornitura dei servizi privati. Con il perfezionamento degli accordi avvenuti in seguito all'aggiudicazione della Gara europea, indetta dall'Agenzia ICE per conto del MAECI, l'Associazione Temporanea di Imprese, guidata dalla Fondazione Giacomo Brodolini ed Entopan Innovation, ha formalmente ricevuto l'incarico per l'avvio e la gestione, per i prossimi 4 anni, delle attività e dei servizi dell'Innovation Hub sito al 710 di Sansome Street a San Francisco: per la sede di INNOVIT è stata scelta un'area della città altamente simbolica per la storia dei connazionali in California, che rappresenta un nesso ideale tra passato e futuro.

"Si completa oggi a San Francisco un progetto di importanza strategica per il nostro Paese, promosso e fortemente sostenuto dall'Ambasciata e dal nostro Consolato Generale", ha sottolineato l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia . "Il centro innovazione INNOV.IT - ha spiegato - fornirà servizi di alta qualità a imprese, start-up, centri di ricerca, venture capital ed enti nazionali e locali.

Sarà al centro di un sistema di relazioni, formazione e promozione focalizzato sull'innovazione e incardinato nell'area più rilevante al mondo per settori innovativi e concentrazione di capitali. Grazie a INNOV.IT l'Italia potrà cogliere tutte le opportunità di quest'epoca di cambiamento in ogni campo. Si tratta di uno strumento moderno e flessibile, primo e unico nella nostra rete estera, che combinerà il nostro tradizionale soft power culturale con servizi e attività smart e all'avanguardia, per valorizzare le idee e soluzioni più originali offerte dal nostro Paese e spingere i nostri imprenditori e ricercatori a presentarsi per raccogliere capitali e conoscenze utili a generare nuovi unicorni italiani".

