Bratislava, serata Amici dell'Italiano ospitata dall'ambasciata

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - In occasione della XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata quest'anno al tema 'L'italiano e i giovani', l'Ambasciatrice d'Italia Catherine Flumiani ha ospitato ieri a Bratislava una serata che ha riunito esponenti delle istituzioni, membri del corpo diplomatico e rappresentati del mondo della cultura italofoni.

Tale serata, alla quale hanno partecipato anche il preside e i docenti del Liceo L. Saru, dove è attiva una sezione bilingue italo-slovacca, ha rappresentato l'occasione per presentare agli ospiti le due studentesse del Liceo, Veronika Nagyová e Agnes Červená, che hanno ottenuto un importante riconoscimento nella VII edizione (2022) del Premio Internazionale di Poesia Masio Lauretti con le loro poesie in italiano, intitolate rispettivamente 'I ponti bruciati tra noi' e 'Bassa marea', che hanno declamato nel corso della serata.

Nel ricordare i diversi eventi organizzati nel corso della Settimana della Lingua Italiana in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, l'Ambasciatrice Flumiani ha espresso viva soddisfazione per il grande interesse verso la lingua e la cultura italiana riscontrato in Slovacchia, confermato dall'elevato numero di cittadini slovacchi visitano l'Italia ogni anno. (ANSA).