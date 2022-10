Ucraina: Zazo, Italia presente anche con cultura,veicolo di pace

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "L'Italia, nonostante il terribile conflitto, è tutt'ora presente con un suo avamposto culturale in Ucraina, nazione che ritiene l'arte essenziale in tutte le sue manifestazioni, non solo in quanto 'forma spirituale' di svago e intrattenimento, ma anche come canale per la tutela della sua identità europea". Lo ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo, commentando il programma di eventi di arte, cultura e musica organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Kiev, in collaborazione con l'Ambasciata.

Nella Chiesa ortodossa di Sant'Andrea, frutto dell'arte barocca italiana, progettata dall'architetto Bartolomeo Rastrelli, l'Ensemble 'The Kyiv Baroque Consort', diretto dal Maestro Nancy Milesis Romano, ha eseguito il Gloria di Antonio Vivaldi. A seguire, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia, l'Istituto ha proposto il concerto del chitarrista italiano Simone Onnis che, presso il Teatro Nazionale dell'Opera di Leopoli e la Filarmonica Nazionale di Ucraina, ha eseguito alcuni brani di Carlo Domeniconi, Francisco Tarrega, Mauro Giuliani, tra gli autori più apprezzati del repertorio chitarristico.

"La musica - ha aggiunto l'Ambasciatore - si conferma uno straordinario veicolo di pace e di vicinanza fra i nostri due popoli. Ringrazio il Direttore dell'Istituto italiano di Cultura Edoardo Crisafulli ed il Maestro Onnis per la loro disponibilità e l'entusiasmo, il direttore del Teatro Nazionale dell'Opera di Leopoli e il direttore della Filarmonica di Kiev per la loro preziosa ospitalità e collaborazione".

In occasione poi della XVIII Giornata del Contemporaneo, l'Istituto Italiano di Cultura ha invitato a Leopoli lo scrittore Gianluigi Ricuperati per un confronto su cultura ed arte tra Ucraina e Italia. Secondo l'Ambasciatore Zazo, "l'arte contemporanea si conferma uno strumento formidabile di diplomazia culturale capace di gettare un ponte creativo fra Italia e Ucraina''. Per questo Zazo ha annunciato un progetto in fase di ideazione con Gianluigi Ricuperati che coinvolgerà importanti istituzioni culturali ucraine nel corso del 2023.

