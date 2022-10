Scala presenta per la prima volta stagione 2022-2023 a New York

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Per la prima volta la Scala di Milano presenta il programma della stagione 2022-2023 a New York, e il direttore artistico Dominique Meyer nella sede del Consolato Generale d'Italia racconta anche le novità del Teatro, con "piani che puntano su tecnologia, ambiente e inclusione".

Il primo - spiega Meyer - riguarda la piattaforma streaming 'LaScala TV', che andrà online in febbraio con un catalogo di opere, balletti e concerti sia live che pre-registrati, perché "vogliamo raggiungere tutti in qualsiasi luogo, e comunicare con le scuole". Inoltre ci sara' un sistema per i sottotitoli rinnovato in 8 lingue: "Abbiamo il 30% di visitatori stranieri, ed è molto importante fornire la traduzione in diverse lingue".

Per quanto riguarda il lato 'Green', il Teatro ha iniziato una transizione ecologica per raggiungere la migliore efficenza energetica possibile, e quest'anno ha gia' "dimezzato il consumo di carta".

Fondamentale è anche la promozione del turismo internazionale, e per questo la Scala si è unita con altre istituzioni milanesi come il Duomo, l'Accademia di Brera e il Cenacolo Vinciano per offrire prenotazioni integrate in numerosi weekend. Infine, l'attenzione è rivolta a giovani e famiglie, con programmi ad hoc per usufruire di biglietti a pezzi scontati.

La stagione che verrà inaugurata ufficialmente il 7 dicembre, invece, porterà in scena 14 opere, 7 balletti (oltre il Gala dedicato a Carla Fracci), e più di 40 concerti. La prima della stagione lirica della Scala sarà il Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij, diretto da Riccardo Chailly. "Un progetto bellissimo iniziato due/tre anni fa - precisa il direttore artistico e sovrintendente - e che peraltro è totalmente contro la 'cancel culture'".

Il console generale Fabrizio Di Michele, aprendo la serata, si è detto da parte sua "orgoglioso di presentare l'eccellenza italiana in diversi campi, e in questo caso della cultura e dell'opera". (ANSA).