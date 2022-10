'Dante l'Europeo' di Corrado Veneziano in mostra a Bruxelles

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - 'Dante l'Europeo' è il nuovo progetto pittorico dell'artista Corrado Veneziano, tutto incentrato sulle suggestioni e sul territorio "nel qual si fece Europa". La mostra ospitata dall'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles è in realtà distribuita in diversi luoghi istituzionali che ne accolgono, contemporaneamente, le quarantuno opere.

A essere coinvolti in questa esposizione diffusa e ramificata sono l'Istituto di Cultura dell'Ambasciata italiana, il Cnr, l'Unioncamere Europa, la Camera di Commercio Belgo-Italiana, le sale espositive delle Rappresentanze regionali del Lazio e del Piemonte, la Libreria Piola.

Ognuno di questi spazi ospiterà fino al 6 dicembre una o più opere di 'Dante l'Europeo' con i propri orari e le proprie giornate di apertura al pubblico: una mostra allargata e trasversale che sarà arricchita, nei giorni di programmazione, da interventi di studiosi, docenti e scienziati, dalla lettura di attori e dalle esecuzioni musicali di strumentisti e cantanti. La mostra è coordinata dall'Associazione culturale D.d'Arte, presieduta dal critico d'arte Francesca Barbi Marinetti, che cura l'esposizione. I rapporti istituzionali sono gestiti da Cinzia De Marzo, ambasciatrice europea del Patto sul clima. (ANSA).