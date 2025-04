Idf, 'lanciata nuova offensiva di terra a est di Gaza City'

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City venerdì per espandere la zona di sicurezza che ha stabilito all'interno del territorio palestinese. "Nelle ultime ore... le truppe hanno iniziato a condurre attività di terra nell'area di Shejaiya nel nord di Gaza, al fine di espandere la zona di sicurezza", ha affermato l'esercito in una dichiarazione.

"Le truppe hanno eliminato numerosi terroristi e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hamas, tra cui un centro di comando e controllo che serviva ai terroristi per pianificare ed eseguire attacchi terroristici", si legge ancora nella dichiarazione. "Durante e prima dell'operazione (...) le truppe stanno consentendo l'evacuazione dei civili dalla zona di combattimento tramite percorsi organizzati per la loro sicurezza".

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva affermato mercoledì che l'Idf avrebbe rafforzato la sua presenza militare all'interno della Striscia di Gaza per "distruggere e bonificare l'area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche". L'operazione avrebbe "sequestrato vaste aree che saranno incorporate nelle zone di sicurezza israeliane", ha affermato, senza specificare quanto territorio. Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito sta dividendo Gaza e "confiscando territorio" per costringere Hamas a liberare i restanti ostaggi israeliani catturati nell'attacco del 7 ottobre 2023.



