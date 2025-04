Unesco, gravi saccheggi al Museo nazionale del Sudan

L'Unesco ha espresso profonda preoccupazione per le segnalazioni di "ingenti saccheggi" e danni che si sono verificati al Museo nazionale del Sudan e al museo del Palazzo repubblicano a Khartoum. L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura che promuove la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, l'educazione e l'informazione "condanna fermamente il saccheggio dei beni culturali protetti dal diritto internazionale" e assicura che continuerà a monitorare la situazione e a supportare le autorità nazionali nell'attuazione delle misure di emergenza.

Il museo e i giardini circostanti ospitano la più grande e completa collezione archeologica nubiana al mondo, che comprende oggetti dal Paleolitico fino al periodo islamico, provenienti da ogni sito importante del Sudan.

La statua di Taharqa, in granito alta 4 metri del faraone Taharqa, penultimo faraone della 25a dinastia egizia, di fronte all'ingresso principale, accoglie i visitatori del museo. Della collezione del museo fanno parte statuette neolitiche di ceramica brunita rossa, manufatti funerari e arte ceramica risalenti al Neolitico, al Kerma e ai periodi kushita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA