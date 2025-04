Netanyahu: 'L'esercito sta dividendo il sud della Striscia'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito sta "dividendo la Striscia di Gaza" prendendo il controllo dell'asse Morag, la strada che separa Khan Yunis da Rafah, nel sud. "Stiamo dividendo la Striscia di Gaza e aumentando gradualmente la pressione affinché ci restituiscano gli ostaggi", ha affermato Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio. L'esercito, ha aggiunto, "sta prendendo territorio, colpendo i terroristi e distruggendo le infrastrutture".

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato oggi che l'esercito sta espandendo le sue operazioni nella Striscia di Gaza per conquistare "vaste aree", dopo aver ripreso la sua offensiva nel territorio palestinese il mese scorso. L'operazione di Israele nella Striscia "si sta espandendo per distruggere e ripulire l'area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e per conquistare vaste aree che saranno incorporate nelle zone di sicurezza israeliane", ha affermato Katz in una dichiarazione.

"Invito la popolazione di Gaza ad agire subito per cacciare Hamas e restituire tutti gli ostaggi", ha aggiunto Katz. Il portavoce dell'esercito in lingua araba, Avichay Adree, aveva invitato ieri i residenti di vaste zone di Rafah e della vicina città di Khan Younis a lasciare le loro abitazioni: "Non ascoltate i tentativi di Hamas di impedirvi di evacuare in modo da poter rimanere come scudi umani - aveva detto ai microfoni di X-Ray -. Evacuate immediatamente le aree designate". Il 18 marzo scorso Israele ha ripreso i bombardamenti intensivi su Gaza, per poi lanciare una nuova offensiva terrestre, ponendo fine a un cessate il fuoco con Hamas durato quasi due mesi. Dalla ripresa dei combattimenti, sono state uccise 1.042 persone, secondo i dati pubblicati ieri dal ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas, portando il bilancio totale delle vittime a 50.399 dall'inizio della guerra scatenata dall'attacco di Hamas sul suolo israeliano il 7 ottobre 2023. Secondo un conteggio dell'agenzia di stampa Afp basato su dati ufficiali, l'attacco del 7 ottobre ha provocato la morte di 1.218 persone da parte israeliana, per lo più civili. Delle 251 persone rapite, 58 sono ancora trattenute a Gaza e, secondo l'esercito, 34 sono morte.

La Protezione civile della Striscia di Gaza, controllata da Hamas, ha annunciato oggi la morte di 15 persone, tra cui bambini, in due attacchi israeliani. "Tredici martiri, tra cui bambini, sono stati uccisi in seguito al bombardamento da parte delle forze di occupazione (l'esercito israeliano, ndr) di una casa che ospitava sfollati nel centro di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale", ha detto il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal, aggiungendo che altre due persone sono morte in un attacco che ha colpito una casa a Nuseirat (centro).

La Protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, ha annunciato che altre 16 persone sono morte in un attacco israeliano a Jabalia, nel nord della Striscia. Sale a 40 il numero dei morti in un raid dell'Idf a Jabalia, 19 dei quali in una clinica sanitaria dell'Unrwa. Lo riportano i media palestinesi, citati da Haaretz.

L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver colpito i militanti "all'interno di un centro di comando e controllo utilizzato per coordinare l'attività terroristica".

Gb contro offensiva Israele, 'Gaza trappola per umanitari'

Il Regno Unito "non sostiene" la scelta d'Israele di rilanciare l'offensiva nella Striscia di Gaza palestinese dopo le devastazioni dei mesi scorsi. Lo ha dichiarato alla Camera dei Comuni David Lammy, ministro degli Esteri del governo di Keir Starmer, alzando i toni della dissociazione britannica dalle ultime azioni militari israeliane e invocando ancora una volta - come fatto ripetutamente in questi giorni - il ritorno agli accordi di "cessate il fuoco". Lammy ha inoltre rafforzato l'allarme sulla carenza di aiuti, denunciando come oggi la Striscia sia "il posto più pericoloso al mondo" per gli operatori umanitari.

Idf: 'Ucciso un terrorista a Gaza, era una minaccia per le truppe'

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che le sue truppe hanno ucciso oggi "un terrorista armato" che si stava avvicinando alla barriera di sicurezza nella parte meridionale della Striscia di Gaza e rappresentava "una minaccia per le truppe".

"Le truppe dell'Idf che operavano nell'area hanno aperto il fuoco contro il terrorista e lo hanno eliminato prima che raggiungesse la barriera di sicurezza - si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. Non sono stati segnalati feriti da parte dell'Idf".

Ben Gvir visita la spianata delle Moschee a Gerusalemme

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben Gvir visita il Monte del Tempio di Gerusalemme, la spianata delle Moschee, dopo un periodo di Ramadan durato quasi due settimane, durante il quale l'accesso al luogo sacro conteso è rimasto chiuso agli ebrei. Lo riporta il Times of Israel.

La visita di Ben Gvir suscita critiche all'interno della coalizione.

Hamas ha denunciato la visita odierna del ministro Gvir alla spianata della Moschee definendola una "provocatoria e pericolosa escalation".

Il gruppo armato appoggiato dall'Iran ha chiesto ai palestinesi "e ai nostri giovani in Cisgiordania di intensificare il loro confronto... in difesa della nostra Terra e dei nostri luoghi santi, prima tra tutti la benedetta moschea di Al-Aqsa".

Il sito conteso è considerato sacro sia dagli ebrei sia dai musulmani.

