Sale a 40 il numero dei morti in un raid dell'Idf a Jabalia, 19 dei quali in una clinica sanitaria dell'Unrwa. Lo riportano i media palestinesi, citati da Haaretz.

L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver colpito i militanti "all'interno di un centro di comando e controllo utilizzato per coordinare l'attività terroristica".





