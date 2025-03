Hamas pubblica video con ostaggio Elkana Bohbot

Hamas ha rilasciato un video dell'ostaggio Elkana Bohbot, il secondo in una settimana. La famiglia di Bohbot - scrive Haaretz - non ha ancora deciso se approvare la diffusione pubblica del video. Lunedì scorso era stato pubblicato un video con gli ostaggi israeliani Bohbot, 36 anni, e Yosef Chaim Ohana, 24 anni. Le riprese erano state fatte dopo la fine del cessate il fuoco a Gaza.

Bohbot lavorava come responsabile della logistica per la società di produzione del festival Nova del 7 ottobre 2023.





