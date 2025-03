Netanyahu: 'Colpiremo ovunque nel Libano, in difesa di Israele'

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele "attaccherà ovunque in Libano contro qualsiasi minaccia", dopo il primo attacco a Beirut sud dal cessate il fuoco di novembre con i militanti di Hezbollah.

"L'equazione è cambiata... non permetteremo alcun fuoco sulle nostre comunità", ha detto Netanyahu in una dichiarazione. "Continueremo a far rispettare il cessate il fuoco con la forza, colpire ovunque in Libano contro qualsiasi minaccia allo Stato di Israele e garantiremo che tutti i nostri residenti nel nord tornino sani e salvi alle loro case", ha aggiunto.

L'aviazione israeliana ha condotto raid aerei nel sud del Libano e altri jet dello Stato ebraico hanno sorvolato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, e la valle orientale della Bekaa. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui al momento si registra il ferimento di due bambini siriani a Kfar Tebnit, nel distretto meridionale di Nabatiye.

L'Idf, inoltre, ha diffuso un avviso di evacuazione per un edificio e l'area circostante nella periferia meridionale di Beirut, in vista di un attacco aereo contro una base di Hezbollah nella capitale libanese.

In un post su X, il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, pubblica una mappa che mostra l'ubicazione dell'edificio. L'avvertimento arriva dopo che questa mattina sono stati lanciati due razzi dal Libano su Kiryat Shmona. Il ministro della Difesa Israel Katz ha detto in precedenza che "il destino di Kiryat Shmona è lo stesso del destino di Beirut", in un'apparente minaccia alla capitale libanese. Lo riporta il Times of Israel.

Hezbollah, però, ha dichiarato di non essere responsabile degli attacchi missilistici che questa mattina hanno preso di mira una città di confine nel nord di Israele. "Una fonte autorevole all'interno di Hezbollah conferma il rispetto da parte del partito dell'accordo di cessate il fuoco e nega qualsiasi coinvolgimento nei razzi lanciati oggi dal Libano meridionale verso la Palestina settentrionale occupata", ha affermato il partito-milizia filoiraniano libanese in una dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram, riferendosi a Israele.

