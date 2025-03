Iran, disposti a negoziati indiretti con Usa sul nucleare

L'Iran ha fatto sapere di essere disposto a negoziati indiretti con gli Stati Uniti sulla questione nucleare. "La nostra politica resta quella di evitare negoziati diretti in condizioni di massima pressione e minacce militari, ma i negoziati indiretti, come sono esistiti in passato, possono continuare", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, all'agenzia ufficiale Irna.

Il ministro ha reso noto di aver risposto alla lettera del presidente Donald Trump e di averla inviata al Sultanato dell'Oman, che funge da intermediario tra l'Iran e gli Stati Uniti, a causa della mancanza di relazioni diplomatiche.

La scorsa settimana, Araqchi aveva affermato che il rifiuto dell'Iran di negoziare direttamente con il governo degli Stati Uniti era una tattica, non una strategia. Aveva affermato che i negoziati in corso tra l'Iran e i tre paesi europei di Francia, Germania e Gran Bretagna erano essenzialmente colloqui indiretti con gli Stati Uniti.

"In circostanze in cui c'è 'massima pressione', nessuno sano di mente entrerebbe in trattative dirette", aveva detto. "Il formato delle negoziazioni è sempre rilevante nelle relazioni diplomatiche... Per ora, la nostra tattica e il nostro metodo sono di avere negoziazioni indirette".

Il 4 febbraio Trump ha firmato un memorandum presidenziale per ripristinare la "massima pressione" sulla Repubblica islamica, nonostante le sue affermazioni di essere disposto a impegnarsi diplomaticamente con Teheran.



