Secondo giorno di proteste a Gaza contro Hamas e la guerra

Decine di residenti del quartiere Shejaiya di Gaza City stanno partecipando a una protesta contro il governo di Hamas per il secondo giorno consecutivo. I dimostranti hanno bruciato pneumatici e gridato slogan come 'Hamas fuori', 'Stop alla guerra'. Ieri le proteste si sono tenute anche nel campo profughi di Jabalia e a Khan Yunis. In passato proteste di questo tipo sono state estremamente rare.

Hamas, da parte sua, ha condannato attraverso le dichiarazioni di alcuni funzionari le proteste iniziate ieri contro la guerra e l'organizzazione fondamentalista che governa Gaza. Un membro di spicco di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha definito i manifestanti 'Megafoni di Israele' e ha lasciato intendere che stiano tradendo il popolo palestinese, mentre un altro alto funzionario, Osama Hamdan, ha accusato Israele di 'avere avviato le proteste'.

Durante le manifestazioni di ieri, i dimostranti hanno insultato Hamdan criticandolo per aver invocato la 'fermezza palestinese' mentre lui si trova all'estero.

