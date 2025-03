Hamas, gli ostaggi nelle bare se l'Idf cerca di liberarli

Hamas ha minacciato di restituire gli ostaggi nelle bare se Israele cercherà di liberarli con la forza.

Hamas ha dichiarato in un comunicato che "sta facendo tutto il possibile per mantenere in vita gli ostaggi, ma i bombardamenti israeliani casuali stanno mettendo in pericolo le loro vite". "Ogni volta che l'Idf tenta di recuperare i suoi rapiti con la forza, finisce per riportarli indietro dentro le bare", ha aggiunto.

Il premier Benyamin Netanyahu replica alla plenaria della Knesset: "Quanto più Hamas persisterà nel suo rifiuto di rilasciare i nostri ostaggi, tanto più forte sarà la pressione che eserciteremo. Io dico a Hamas: questo include la conquista di territori e altre cose che non approfondirò qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA