Ft, Israele studia piani per occupare e governare Gaza

Israele studia un piano militare per riprendere il controllo e governare Gaza, dopo essersi ritirato dal territorio palestinese due decenni fa. Secondo il Financial Times, l'ipotesi di un'occupazione militare israeliana è ora presa in considerazione seriamente, dopo il ritorno di Trump.

"La precedente amministrazione voleva ponessimo fine alla guerra. Trump vuole che la vinciamo", ha detto un funzionario israeliano all'Ft, sotto anonimato. Un non meglio identificato "alto ufficiale della riserva militare" ha affermato di essere stato avvertito di prepararsi a mesi di "combattimenti, vittoria e poi amministrazione".



