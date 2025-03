Ft, Israele studia piani per occupare e governare Gaza

Israele studia un piano militare per riprendere il controllo e governare Gaza, dopo essersi ritirato dal territorio palestinese due decenni fa. Secondo il Financial Times, l'ipotesi di un'occupazione militare israeliana è ora presa in considerazione seriamente, dopo il ritorno di Trump.

"La precedente amministrazione voleva ponessimo fine alla guerra. Trump vuole che la vinciamo", ha detto un funzionario israeliano all'Ft, sotto anonimato. Un non meglio identificato "alto ufficiale della riserva militare" ha affermato di essere stato avvertito di prepararsi a mesi di "combattimenti, vittoria e poi amministrazione".

Il piano prevedrebbe il trasferimento dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza nella piccola area costiera di al-Mawasi, attualmente descritta da Israele come una "zona umanitaria". Secondo analisti militari, sarebbero necessarie almeno quattro divisioni dell'esercito - circa 40.000 soldati - per governare Gaza in modo permanente, sollevando dubbi sulla fattibilità della proposta. Il ministro degli Esteri Gideon Saar ha dichiarato lunedì che il gabinetto di sicurezza "non ha ancora deciso" in merito al piano di occupazione.

Il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto 'scioccato' nel constatare che la liberazione degli ostaggi a Gaza non sia più la massima priorità per il Paese. Lo scrive la stampa israeliana. Parlando alla prima conferenza del Dipartimento di Riabilitazione del Ministero della Difesa, Herzog ha affermato: "Sono piuttosto scioccato da come improvvisamente la questione degli ostaggi non sia più in cima alla lista delle priorità e delle notizie. Com'è possibile? Dobbiamo mantenere il contatto visivo, come nazione e ovviamente come sistema di governo, con tutto ciò che riguarda il ritorno degli ostaggi a casa, fino all'ultimo di loro".

La polizia israeliana ha arrestato sei manifestanti durante una manifestazione antigovernativa tenutasi questa mattina nei pressi del palazzo della Knesset a Gerusalemme. Lo riporta Times of Israel.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha criticato il capo di stato maggiore dell'esercito, il tenente generale Eyal Zamir, dopo che quest'ultimo ha dichiarato che non avrebbe accettato istruzioni da Katz attraverso i media. Lo riporta Haaretz. "Il ministro della Difesa impartisce istruzioni al capo di stato maggiore, che è subordinato al livello politico, in qualsiasi modo ritenga opportuno", ha affermato il ministro della Difesa in una dichiarazione pubblica, aggiungendo che la risposta di Zamir era "non necessaria e inappropriata". Katz ha affermato nella sua dichiarazione che il suo ordine di esaminare l'avvocato generale militare Yifat Tomer-Yerushalmi, che aveva ordinato un'indagine su un alto ufficiale di riserva che avrebbe fatto trapelare informazioni riservate relative alle indagini del 7 ottobre, era stato dato direttamente a Zamir, prima dell'annuncio sui media. Questo disaccordo pubblico fa seguito alle affermazioni di esponenti politici secondo cui le indagini interne sono un tentativo da parte delle Idf di impedire critiche al grado più elevato dell'esercito e al sostegno del capo di stato maggiore ai dipartimenti delle Idf incaricati dell'applicazione della legge interna.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato un attacco nel sud della Siria in risposta a "terroristi che hanno aperto il fuoco verso le loro posizioni". Le autorità locali siriane hanno riferito di almeno cinque morti in bombardamenti attribuiti a Israele. I soldati israeliani "hanno identificato diversi terroristi che hanno aperto il fuoco verso le loro posizioni dal sud della Siria. I soldati hanno risposto al fuoco e l'aviazione ha colpito i terroristi", ha riferito l'esercito in un comunicato.

