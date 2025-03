Unsmil elogia posizione della Tunisia su situazione libica

Il capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Hanna Serwaa Tetteh, ha elogiato la posizione "equilibrata e costruttiva" della Tunisia sulla situazione in Libia e il suo ruolo a sostegno del dialogo, il consenso e gli sforzi di riconciliazione tra le parti libiche. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Tunisi in una nota seguita all'incontro a Tunisi tra il ministro degli Esteri, Mohamed Ali Nafti, e il capo dell'Unsmil, Hanna Serwaa Tetteh, in cui quest'ultima ha anche espresso apprezzamento per assiduo supporto della Tunisia alla mediazione delle Nazioni Unite in Libia, per gli sforzi dell'Unsmil e per aver fornito tutti i mezzi necessari per facilitare l'adempimento del ruolo della Missione.

Nafti ha ribadito da parte sua l'impegno della Tunisia a sostenere ulteriormente gli sforzi delle Nazioni Unite in Libia e l'Unsmil, esprimendo la disponibilità della Tunisia a contribuire agli sforzi volti a sostenere il dialogo, il consenso e la riconciliazione in modo da raggiungere una soluzione politica permanente libico-libica che aiuterà il Paese a ripristinare la sua sicurezza e stabilità e a rafforzare i legami di pace e sviluppo nella regione.



