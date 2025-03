Kallas domani in Israele e nei territori palestinesi

L'Alto rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, sarà domani in visita ufficiale in Israele e nei territori palestinesi per incontrare i principali leader istituzionali. Lo rende noto il Servizio d'azione esterna Ue, evidenziando che la responsabile della diplomazia Ue intende "chiedere un immediato ritorno alla piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi".

Si tratta della prima missione della politica estone in Medio Oriente dall'inizio del suo mandato come Alto rappresentante.

Durante la tappa israeliana, Kallas incontrerà il presidente Isaac Herzog, il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar e il leader dell'opposizione Yair Lapid. E' prevista anche una visita al memoriale dell'Olocausto di Yad Vashem a Gerusalemme. Nei territori palestinesi Kallas incontrerà il presidente dell'Anp, Abu Mazen, e il premier Mohammad Mustafa. A Ramallah incontrerà anche i capi missione dell'Eupol Cops e dell'Eubam Rafah. La missione, viene evidenziato ancora, "sarà un'occasione per ricordare l'importanza di un accesso senza ostacoli" agli aiuti umanitari e una loro distribuzione "su larga scala dentro e attraverso Gaza".



