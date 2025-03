Premier Libano, 'rischiamo una nuova guerra con Israele'

Il Libano rischia di essere coinvolto in una "nuova guerra" con Israele, che avrebbe conseguenze "disastrose": lo ha affermato oggi il primo ministro, Nawaf Salam, dopo che l'Idf ha detto che avrebbe risposto ai razzi lanciati dal Libano questa mattina.

"Nawaf Salam ha messo in guardia contro il rischio di una ripresa delle operazioni militari al confine meridionale, sottolineando che ciò potrebbe trascinare il Paese in una nuova guerra, con conseguenze disastrose per il Libano", ha affermato il suo ufficio stampa, aggiungendo di aver contattato il ministro della Difesa, "per garantire che solo lo Stato abbia il potere di decidere sulla guerra e sulla pace".



