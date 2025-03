Netanyahu, resteremo uno Stato democratico anche senza Ronen Bar

Israele "rimarrà uno Stato democratico" nonostante la decisione del governo di licenziare il capo dello Shin Bet. Lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu in un video diffuso stasera mentre migliaia di israeliani protestano a Tel Aviv contro questa decisione. "Ronen Bar non rimarrà a capo dello Shin Bet, non ci sarà alcuna guerra civile e Israele rimarrà uno stato democratico", ha dichiarato Netanyahu nel messaggio. Una sfida aperta alla Corte Suprema - a cui sta cercando di limitare i poteri - che ha congelato la decisione del governo di licenziare Bar.



