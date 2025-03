Turchia, arrestato il sindaco di Istanbul

La polizia turca ha arrestato oggi il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo aver fatto irruzione in casa sua. Lo rende noto lui stesso su X. I media locali riferiscono che l'operazione è collegata a un'indagine per corruzione.

Figura di spicco dell'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, Imamoglu ha affermato: "Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia.

Ho fiducia nella mia nazione". Uno dei suoi assistenti ha detto che il sindaco di Istanbul è stato e portato al quartier generale della polizia.



