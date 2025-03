"Siamo consapevoli della possibilità che possa aprirsi un fronte più ampio in Giudea e Samaria (la Cisgiordania)". Lo ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu in visita alla base dei combattenti sotto copertura della Border Police della Cisgiordania, come riferisce il suo ufficio.



