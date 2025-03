Waltz, 'uccisi molti leader Houthi, avvertimento all'Iran'

Nei raid americani in Yemen sono stati uccisi "molti" esponenti di spicco degli Houthi. Lo ha reso noto il Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz in un'intervista ai media americani. "Li abbiamo colpiti con una forza schiacciante e abbiamo mandato un avvertimento all'Iran che quando è troppo è troppo", ha aggiunto Waltz. Gli Usa chiedono a Teheran di smettere di sostenere le milizie yemenite nei loro attacchi ai mercantili occidentali nel Mar Rosso.



