Idf, massima allerta per attacchi da parte degli Houthi

L'aeronautica militare israeliana è in stato di massima allerta per possibili attacchi missilistici e con droni da parte degli Houthi dallo Yemen. Il livello di allerta era già stato innalzato dall'Iaf la scorsa settimana, dopo che il gruppo sostenuto dall'Iran aveva minacciato di riprendere gli attacchi contro Israele. Durante la notte, un missile è stato lanciato dallo Yemen, ed è atterrato in Egitto. L'Idf sta ancora indagando se il missile fosse diretto verso Israele.



