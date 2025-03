Trump ordina vasti raid contro gli Houthi nello Yemen

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato all'esercito degli Stati Uniti "di lanciare un'azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen" che "hanno condotto una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri paesi". Il presidente ha inoltre avvisato gli Houthi di cessare gli attacchi, altrimenti "l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima", e l'Iran di "smettere immediatamente" di sostenerli, altrimenti "l'America ti riterrà pienamente responsabile e non saremo gentili al riguardo".



