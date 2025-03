Hamas e Cairo, 'bene dietrofront Trump su sfollamento Gaza'

Sia Hamas che l'Egitto, hanno espresso apprezzamento per le parole di rassicurazione pronunciate dal presidente Usa Donald Trump, che in quello che sembra un secco dietrofront, ha smentito di voler sfollare i palestinesi dalla Striscia di Gaza.

Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha esortato il presidente americano a non allinearsi alla visione della "estrema destra sionista". "Se le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump rappresentano una smentita di qualsiasi idea di spostamento della popolazione della Striscia di Gaza, sono benvenute", ha affermato Qassem.



