Smotrich, stiamo creando amministrazione per esodo da Gaza

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato che il governo, sotto la guida del primo ministro Benyamin Netanyahu e del ministro della Difesa Israel Katz, sta lavorando per creare un'"amministrazione per la migrazione" che sovrintenderà all'esodo dei residenti palestinesi dalla Striscia di Gaza. Lo scrivono i media israeliani.

Rivolgendosi al Caucus della Terra di Israele alla Knesset, Smotrich ha affermato che la questione del bilancio per il piano "non sarà un ostacolo" e ha definito il compito logisticamente "complesso": "Se facciamo uscire 5.000 gazawi al giorno, ci vorrà un anno", ha spiegato.



