Paesi islamici dell'Oic adottano il piano egiziano su Gaza

L'Organizzazione per la cooperazione islamica ha adottato il piano egiziano approvato dalla Lega araba per il futuro di Gaza come controproposta al piano di Donald Trump di prendere il controllo della Striscia e trasferire i palestinesi, hanno detto due ministri all'Afp. "La riunione ministeriale di emergenza dell'Organizzazione per la cooperazione islamica ha adottato il piano egiziano, che ora è diventato un piano arabo-islamico", ha affermato il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. La sua controparte sudanese ha confermato l'adozione della proposta da parte dell'organizzazione, che conta 57 Paesi membri.



