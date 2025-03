Teheran, nessun colloquio con gli Usa finché ci minacceranno

L'Iran non riprenderà "nessun negoziato diretto con gli Stati Uniti" sul suo programma nucleare "finché continueranno con la loro politica di massima pressione e le loro minacce". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, a margine di una riunione dell'Organizzazione per la cooperazione islamica a Jedda. Il ministro ha aggiunto che "Il programma nucleare iraniano non può essere distrutto tramite operazioni militari. Questa è una tecnologia che abbiamo raggiunto, e la tecnologia è nei cervelli e non può essere bombardata", ha detto in un'intervista alla France Presse.



