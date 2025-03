Jolani agli alawiti, arrendetevi prima che sia troppo tardi

Il leader siriano Ahmad Sharaa (Jolani) ha esortato questa sera gli insorti della minoranza alawita del deposto presidente Bashar al-Assad a deporre le armi "prima che sia troppo tardi" dopo che secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, almeno 162 civili del gruppo sciita sono stati uccisi dalle forze di sicurezza.

Sharaa ha anche promesso di "continuare a lavorare per il monopolio delle armi nelle mani dello Stato e non ci saranno più armi non regolamentate". "Avete attaccato tutti i siriani e commesso un errore imperdonabile. Deponete le armi e arrendetevi prima che sia troppo tardi", ha detto.



