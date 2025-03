Delegazione di Hamas al Cairo per avviare seconda fase su Gaza

"Una delegazione di leader di Hamas arriva al Cairo per discutere le misure per attuare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e avviare la seconda fase dei negoziati": lo scrive su X la tv pubblica egiziana al-Qaera citando l'Ufficio stampa del governo egiziano.

"L'Egitto conduce intesi contatti con tutte le parti per accelerare la seconda fase della tregua", scrive ancora la tv rivelando che le "intense riunioni egiziane con i leader di Hamas e (i) contatti con Stati Uniti e Qatar mirano a finalizzare l'accordo di cessate il fuoco e a entrare nella seconda fase". "Gli sforzi congiunti di Egitto e Qatar mirano a fornire le garanzie necessarie per passare alla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza", precisa ancora al-Qaera.



