Gutererres, Onu appoggia il piano egiziano per Gaza

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha dichiarato di sostenere con forza il piano egiziano presentato oggi ai leader arabi in un vertice al Cairo per la ricostruzione di Gaza senza lo sfollamento dei suoi abitanti palestinesi.

"Accolgo con favore e sostengo con forza l'iniziativa guidata dai paesi arabi per mobilitare il sostegno alla ricostruzione di Gaza, chiaramente espressa in questo vertice", ha affermato Guterres. "Le Nazioni Unite sono pronte a collaborare pienamente a questo sforzo".



