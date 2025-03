Un morto in un attentato ad Haifa, un 15enne tra i feriti

Un uomo di circa 70 anni è stato ucciso in un attacco terroristico a Haifa, come riferiscono i medici del servizio ambulanze israeliano. Tra le altre quattro persone ferite, un ragazzo di 15 anni.

Secondo la polizia l'attentato è stato compiuto da due terroristi: uno ha aperto il fuoco, mentre il secondo ha accoltellato i passanti alla stazione centrale degli autobus di Hamifratz a Haifa.

Il portavoce del servizio ambulanze Magen David Adom, Zaki Heller, ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite nell'attacco. Una è in condizioni critiche, tre in gravi condizioni e una in condizioni moderata.

Il portavoce della polizia, Aryeh Doron, ha comunicato successivamente che il terrorista responsabile dell'accoltellamento alla stazione centrale degli autobus di Hamifratz a Haifa è un arabo-israeliano.

