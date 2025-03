Rissa alla Knesset, agenti respingono familiari ostaggi

Le guardie della Knesset hanno impedito ai membri del Consiglio di ottobre, che rappresenta i sopravvissuti del 7 ottobre, gli ex ostaggi e le famiglie delle vittime, di accedere alla tribuna degli ospiti della seduta plenaria. Lo scrive Times of Israel.

L'incidente è degenerato in una rissa, con le guardie che hanno spinto e strattonato i manifestanti alla base di una scalinata che porta alla tribuna degli osservatori.

Il Consiglio di ottobre, che rappresenta 1.500 famiglie in lutto e famiglie di ostaggi, ha chiesto al presidente della Knesset Amir Ohana di intervenire "immediatamente".

La Knesset sta per tenere una sessione plenaria speciale durante la quale il primo ministro Benyamin Netanyahu risponderà alle richieste dei legislatori di istituire una commissione statale d'inchiesta sulla strage del 7 ottobre, una richiesta sostenuta dal Consiglio di ottobre.

Le famiglie hanno tenuto in precedenza una conferenza stampa alla Knesset chiedendo l'istituzione di un'inchiesta statale. A quanto si dice, avevano detto in anticipo ai funzionari della Knesset che 40 persone avrebbero voluto entrare nella galleria plenaria per il dibattito.



