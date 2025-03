Ramadan iniziato in Egitto, il maggiore Paese arabo

In Egitto, il più popoloso paese arabo, il Ramadan è iniziato oggi. ll Dar Al Iftaa, l'ente islamico ufficiale responsabile dell'emissione di decreti religiosi in Egitto, ha annunciato che "sabato segnerà il primo giorno del sacro mese di Ramadan", come riporta da ieri il sito Egyptian Street.

L'annuncio è arrivato dopo l'avvistamento della luna nuova, un metodo tradizionale utilizzato per determinare l'inizio dei mesi del calendario lunare islamico. "Il Ramadan è un periodo di digiuno, preghiera e riflessione osservato dai musulmani in tutto il mondo. Durante questo mese sacro, i fedeli si astengono dal cibo e dalle bevande dall'alba al tramonto, dedicandosi a preghiere supplementari, opere di carità e atti di devozione", ricorda il sito.

Il Paese col maggior numero di musulmani al mondo è l'Indonesia e più dell'Egitto - almeno secondo dati del "Pew Research Center" - ne hanno anche Pakistan, India, Bangladesh e Nigeria.



