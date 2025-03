Premier palestinese al Cairo per colloqui politici su Gaza

Il premier e ministro degli Esteri palestinese, Mohammed Mustafa, è oggi al Cairo dove ha incontrato il premier egiziano Mostafa Madbouly per discutere della "strategia di ripresa e ricostruzione di Gaza" che sarà presentata al vertice della Lega Araba della settimana prossima.

Lo ha reso noto la Presidenza del Consiglio dei ministri egiziana sulla propria pagina Facebook. Madbouly ha ribadito il "sostegno egiziano ai diritti palestinesi", compresa "l'indipendenza dello Stato sui confini del 4 giugno 1967 con capitale Gerusalemme Est". Il premier egiziano ha inoltre confermato che, su "direttiva del presidente Abdel Fattah al-Sisi", l'Egitto ha elaborato un piano per la "ricostruzione di Gaza mantenendo i palestinesi nel territorio".

Dal canto suo Mustafa ha espresso "apprezzamento per il ruolo egiziano", sottolineando l'impegno del Cairo nella "difesa dei diritti palestinesi e nella ricostruzione della Striscia". Il post del portavoce del premier egiziano, Mohamed El-Hommasani, ha dichiarato che l'incontro ha anche affrontato anche il "coordinamento con le istituzioni umanitarie internazionali" per sostenere il piano di ripresa.



