'Hamas, rilasceremo tutti rapiti quando sicuro stop guerra'

Fonti di Hamas hanno dichiarato a Haaretz che gli ostaggi rappresentano "un'importante carta vincente" e non saranno rilasciati tutti, vivi e morti, finché non ci sarà una chiara posizione israeliana sulla fine della guerra. Le fonti hanno anche affermato che, dopo aver parlato con i mediatori, altre forme di compromesso potrebbero produrre progressi, come lo scambio di rapiti malati e morti con detenuti palestinesi, o il miglioramento delle condizioni dei detenuti e l'aumento del flusso di aiuti verso la Striscia, compresi macchinari pesanti e rimorchi.



