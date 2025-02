Aiea preoccupata, 'Iran aumenta le scorte di uranio arricchito'

(ANSA-AFP) - VIENNA, 26 FEB - L'Iran ha aumentato "in modo molto preoccupante" le sue riserve di uranio arricchito al 60%, una soglia vicina al 90% necessaria per fabbricare un'arma nucleare. Lo riferisce un rapporto confidenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) consultato oggi dall'Afp. Il totale ammontava a 274,8 kg all'8 febbraio (rispetto ai 182,3 kg di tre mesi prima), il che segna una chiara accelerazione del ritmo di produzione. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA