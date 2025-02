Media, l'inviato di Trump rinvia la visita in Israele

L'inviato di Trump Steve Witkoff ha rinviato a data da destinarsi la sua visita in Israele. Lo riferisce Ynet. Domenica Witkoff aveva detto alla Cnn che si sarebbe recato in Israele mercoledì per discutere di un'eventuale estensione della prima fase dell'accordo su Gaza, il passaggio alla fase due e la risoluzione dell'attuale crisi sul rilascio dei detenuti palestinesi.

Fonti americane ad Axios hanno riferito che Witkoff ha rinviato la visita di qualche giorno per concentrarsi sugli sforzi diplomatici per fare cessare la guerra tra Russia e Ucraina.



