Migliaia radunati a Beirut per funerali ex leader di Hezbollah

Decine di migliaia di persone stanno iniziando a radunarsi a Beirut per partecipare al funerale dell'ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, quasi cinque mesi dopo l'uccisione in un attacco aereo israeliano su un sobborgo meridionale della capitale libanese. Le strade di Beirut sono intasate da auto cariche di sostenitori di Hezbollah in arrivo dalle roccaforti del movimento nel Libano meridionale e nella valle della Bekaa, riferiscono i media locali.

Il funerale di Nasrallah e del suo successore, Hashem Safieddine, ucciso da Israele all'inizio di ottobre, si svolgerà allo stadio Camille Chamoun Sports City, alla periferia della capitale, dove sono stati affissi poster giganti dei due leader.

Lo stadio ha una capienza di circa 50.000 persone, ma gli organizzatori hanno installato migliaia di posti a sedere extra sul campo e molti altri all'esterno, dove i partecipanti potranno seguire la cerimonia su uno schermo gigante.

Il funerale dovrebbe iniziare alle 13:00, ora locale (le 12 in Italia) e includerà un discorso dell'attuale leader Naim Qassem.



