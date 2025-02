In Cisgiordania Idf svuota 3 campi profughi, 'non torneranno'

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'Idf di rimanere per il prossimo anno in 3 campi profughi della Cisgiordania, che sono stati sgomberati da terroristi e civili e di non permettere a nessuno di tornare. "Finora 40mila palestinesi sono stati evacuati dai campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, e ora sono vuoti. Anche l'attività dell'Unrwa è stata interrotta", afferma Katz, scrive il Times of Israel. L'Idf sta sgomberando i "nidi del terrore" dai terroristi e distruggendo infrastrutture e armi "su vasta scala. Ho ordinato all'esercito di prepararsi per una lunga permanenza", afferma Katz.



