A seguito di una nuova valutazione, le forze armate israeliane,, l'Idf, hanno annunciato di aver innalzato il livello di allerta operativa nella zona di confine di Gaza. Attualmente non sono previste modifiche alle linee guida per i civili, aggiunge l'esercito. Lo riporta The Times of Israel.



