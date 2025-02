Liberi i 6 ostaggi israeliani, uno bacia due miliziani di Hamas, ritardo nel rilascio dei palestinesi

Migliaia di persone si sono radunate in Piazza degli ostaggi a Tel Aviv per festeggiare il ritorno degli ultimi 6 tra i rapiti israeliani. Si tratta di Omar Shem Tov, Elia Cohen, Omar Wankert, Tal Shoham e Avera Mengistu. L'ultimo è stato il beduino israeliano Hisham al-Sayed. Con il loro ritorno alla libertà si chiude la lista di 33 ostaggi ancora in vita che, in base all'accordo, dovevano essere liberati entro la fine della prima fase dell'intesa che era prevista per il primo marzo ed è quindi stata anticipata. Hamas ha detto di essere pronto ora a procedere con la seconda fase dell'accordo e spinge per un 'processo di scambio globale' detenuti-ostaggi che dovrebbe portare, per i miliziani, a un 'cessate il fuoco permanente e al ritiro completo dell'Idf da Gaza'.

Divisa in due parti stamane la liberazione dei sei ostaggi israeliani da parte di Hamas. Per primi sono stati liberati Tal Shoham e Avera Mengistu. Sono saliti sul palco allestito da Hamas a Rafah aiutati a camminare dai miliziani. I due sono poi saliti sulle auto della Croce Rossa che li ha consegnati alle forze armate israeliane. Un paio d'ore dopo sono stati fatti salire sul palco allestito a Nuseirat, nel centro di Gaza, altri tre ostaggi. Omer Shem Tov, 22 anni, che sorrideva in apparenza felice, ha salutato e baciato sulla testa due miliziani di Hamas vicini a lui. Sul palco sono stati fatti salire subito dopo Omar Wankert e Elia Cohen.

Hisham al-Sayed, il sesto ostaggio israeliano liberato oggi da Hamas dopo aver trascorso quasi un decennio in prigionia a Gaza è entrato in territorio israeliano, dopo essere stato preso in custodia dall'esercito. "Dopo quasi un decennio di lotta per il ritorno di Hisham, il momento tanto atteso è arrivato", hanno scritto i parenti in una dichiarazione condivisa dal Forum delle famiglie. Hisham è un beduino israeliano del villaggio di Hura nel deserto del Negev, è entrato nella Striscia nei pressi del valico di Erez nell'aprile 2015, ha problemi mentali. Ha passato 3.600 giorni in cattività a Gaza. Lo riferiscono i media locali citando fonti dell'Idf.

La nonna di Omer Shem Tov, Sara, guardando in tv il suo rilascio, comprese le scene in cui sorride e saluta dal palco durante la cerimonia di propaganda di Hamas, ha commentato: "Quello è Omer. Va d'accordo con tutti. Anche con Hamas... Lo amano anche lì". Lo riporta Channel 12.

Avera Mengistu è stato tenuto prigioniero da Hamas per oltre un decennio, l'ostaggio israeliano vivente più a lungo detenuto. Il 28enne ebreo israeliano di origine etiope era entrato a Gaza nel 2014, attraversando il confine vicino a Zikim Beach, appena a nord della Striscia. Tal Shoham il 7 ottobre era in visita al kibbutz Beeri con la moglie Adi e i loro due figli, Yahel di tre anni e Nave di otto. Shoham, la moglie, i loro figli e altri quattro membri della famiglia sono stati portati a Gaza. Adi e i bambini sono stati rilasciati nel novembre 2023.

Hamas afferma di essere pronto a procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele e spinge per accelerare il processo di scambio tra ostaggi e detenuti. In una dichiarazione rilasciata questa mattina, Hamas ribadisce di essere pronto a un "processo di scambio globale" con gli ostaggi che porterà a un "cessate il fuoco permanente e al ritiro completo dell'Idf da Gaza".

Israele sta ritardando il rilascio dei detenuti palestinesi come parte del settimo round dell'accordo sugli ostaggi. Il canale televisivo qatariota Al-Arabi ha riferito che la polizia palestinese è stata informata di un ritardo nel rilascio dei terroristi.

La tv pubblica Kan riferisce che il ministro della Difesa Israel Katz ha giustificato il ritardo del rilascio dei detenuti palestinesi nello scambio con i sei ostaggi dicendo che "Israele non potrà ignorare questo atto barbaro e orribile", riferendosi all'omicidio della famiglia Bibas. Questa sera si terrà una valutazione della situazione con la partecipazione del primo ministro. Tra i terroristi che si prevede verranno rilasciati, ci sono diversi leader di Hamas.

Intanto la famiglia Bibas ha affermato che gli esperti dell'Istituto di medicina legale di Israele hanno identificato il corpo di Shiri, la madre dei piccoli Kfir e Ariel. "Abbiamo ricevuto la notizia che temevamo di più: la nostra Shiri è stata assassinata in prigionia", hanno scritto stamattina i familiari sugli account social Bring Bibas Back. La donna "ora è tornata a casa dai suoi figli per riposare", si legge nella dichiarazione.

Il kibbutz dove Shiri è stata rapita nell'attacco contro Israele del 7 ottobre 2023 ha confermato la morte della donna. "Annunciamo con profondo dolore e cordoglio l'assassinio di Shiri Bibas, uccisa durante la prigionia a Gaza", ha affermato il kibbutz Nir Oz in un comunicato.

Hamas ha respinto le conclusioni dell'istituto forense di Tel Aviv secondo cui i due bambini Bibas e la madre sono stati uccisi dai miliziani sostenendo che Israele diffonde "menzogne senza fondamento". "Le false accuse che gli israeliani stanno diffondendo sulla morte dei bambini Bibas per mano dei loro rapitori sono solo menzogne e falsificazioni senza fondamento", ha dichiarato il portavoce di Hamas Hazem Qassem. Shiri Bibas e i suoi figli Kfir e Ariel furono rapiti dal gruppo terroristico Kataib al-Mujahideen, mentre il padre Yarden è stato preso in ostaggio da Hamas.

Netanyahu: 'Emozione per ostaggi tornati, non perdoneremo'

"Insieme a mia moglie Sara e a tutti gli israeliani, mi congratulo per il ritorno a casa di Elia Cohen, Omer Shem Tov, Omar Nekrat, Tal Shem, Avra Mengistu e Hisham Al-Sayed. Il cuore esplode di emozione e abbracciamo le famiglie. Il loro ritorno è un momento di gioia e sollievo per le loro famiglie e per tutto il popolo di Israele", dichiara il premier Benyamin Netanyahu. "Dopo la nostra insistenza e la richiesta inequivocabile per il ritorno immediato di Shiri Bibas siamo riusciti a riportarla questa notte nella terra di Israele.

Il cuore della nazione è stato spezzato dal rapimento e dall'omicidio crudele di Shiri e dei suoi figli Ariel e Kfir. Ci uniamo al profondo dolore della famiglia Bibas e li abbracciamo. Non dimenticheremo e non perdoneremo".

Il primo ministro ha ricordato che finora "sono stati riportati a casa 192 ostaggi. Di questi, 147 sono vivi e 45 sono caduti. Restano ancora 63 ostaggi nelle mani di Hamas. Il governo di Israele è impegnato a continuare ad agire con determinazione per riportare tutti i nostri ostaggi a casa, i vivi tra le braccia delle loro famiglie e i caduti per una sepoltura degna nella loro terra".

