Famiglia Bibas, 'i dettagli degli omicidi non siano diffusi'

La famiglia Bibas ha rilasciato una dichiarazione chiedendo di non condividere ulteriori dettagli sull'omicidio di Shiri e dei suoi due figli, Ariel e Kfir, da parte di Hamas a Gaza. "Yarden Bibas e la famiglia vogliono che il mondo sappia che si è trattato di un omicidio, ma senza entrare nei dettagli. Ogni pubblicazione di dettagli (inclusi i riferimenti alla profanazione dei corpi) è fatta contro il volere della famiglia, e chiediamo che ciò venga evitato. La famiglia non ha ricevuto alcuna informazione del genere da fonti ufficiali. Ogni pubblicazione del genere aggiunge profondo dolore in questo momento", hanno detto i familiari ma senza specificare di quali dettagli si tratti.





